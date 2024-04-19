В ГУР прокомментировали попытку покушения на Зеленского

Подготовка покушения на жизнь президента Украины Владимира Зеленского свидетельствует о том, что Россия использует методы, которые находятся за рамками ведения войны в традиционном понимании. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, сообщает Новое время.

«Это не впервые происходит. То, что враг пытался и на этот раз совершить покушение на верховного главнокомандующего, президента Украины Владимира Зеленского, продолжает попытки организации покушений на военно-политическое руководство нашего государства, в частности, генерала Буданова, означает, что Украина сопротивляется» , — сказал он в эфире телемарафона.

По его словам, лидеры страны и Зеленский — это «серьезная угроза для врага».

Он поздравил коллег с успешной работой — задержанием преступника.

«Весь мир должен понимать, с кем нам приходится иметь дело. Это не цивилизованный противник, это не цивилизованное государство. Это коварные террористы, которые могут использовать различные самые отвратительные низменные методы, которые находятся за рамками ведения в традиционном понимании войны» , — сказал Юсов.

Покушения на президента Украины Владимира Зеленского

В начале 2023 года издание Independent писало, что Зеленский с начала полномасштабного вторжения России пережил более 12 попыток покушения. По данным газеты The New York Times, по меньшей мере одно покушение помогло предотвратить ЦРУ США.

В интервью The Sun, опубликованном в ноябре 2023 года, Зеленский говорил, что пережил по меньшей мере пять покушений.

4 марта журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев в интервью российскому писателю Михаилу Зыгарю рассказывал, что РФ использовала для покушения на Зеленского тех же сотрудников ГРУ, которые причастны к взрывам складов в Чехии и Болгарии и отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери.

18 апреля Служба безопасности Украины сообщила, что в Польше разоблачили российского агента, предлагавшего спецслужбам страны-агрессора РФ покушение на президента Украины Владимира Зеленского.