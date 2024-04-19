Туск заявив, що Польща не може передати Patriot Україні
Польща не має можливості поставити Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Про це сказав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє Ділова столиця.
"Німеччина вже подала приклад, передавши українській стороні систему Patriot, і закликала країни, які мають можливості, щоб вони приєдналися до такої ж ініціативи. Але ця ситуація не стосується Польщі, адже в неї поки що немає необхідної кількості Patriot для того, щоб поділитися", – відзначив Туск.
Нагадаємо, Німеччина шукає в різних країнах світу системи протиповітряної оборони, зокрема Patriot, щоб передати їх Україні.