Туск заявив, що Польща не може передати Patriot Україні

Польща не має можливості поставити Україні системи протиповітряної оборони Patriot﻿. Про це сказав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє Ділова столиця.

"Німеччина вже подала приклад, передавши українській стороні систему Patriot, і закликала країни, які мають можливості, щоб вони приєдналися до такої ж ініціативи. Але ця ситуація не стосується Польщі, адже в неї поки що немає необхідної кількості Patriot для того, щоб поділитися" , – відзначив Туск.

Нагадаємо, Німеччина шукає в різних країнах світу системи протиповітряної оборони, зокрема Patriot, щоб передати їх Україні.