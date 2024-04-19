Туск заявил, что Польша не может передать Patriot Украине

У Польши нет возможности поставить Украине системы противовоздушной обороны Patriot﻿. Об этом сказал премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает Деловая столица.

"Германия уже подала пример, передав украинской стороне систему Patriot, и призвала страны, обладающие возможностями, чтобы они присоединились к такой же инициативе. Но эта ситуация не касается Польши, ведь у нее пока нет необходимого количества Patriot для того, чтобы поделиться" , – отметил Туск.

Напомним, Германия ищет в разных странах мира системы противовоздушной обороны, в частности, Patriot, чтобы передать их Украине.