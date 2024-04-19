Єрмак: Співпраця РФ та Ірану набуває рис військового альянсу

Партнерство Росії та Ірану набуває рис військового альянсу, тому світ має розробити план дій за Українською формулою миру. На цьому наголосив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час Конференції президентів найбільших американських єврейських організацій. З посиланням на Офіс Президента, повідомляє Укрінформ.

Єрмак подякував учасникам конференції за підтримку України, привітав із прийдешнім святом Песах та висловив солідарність з ізраїльським народом.

«Як і Ізраїль, Україна не може скласти зброю, тому що це питання нашого існування. І хоч ми знаходимося на відстані, але Ізраїль і Україна на одному боці проти країн, які пов'язані між собою» , - наголосив Єрмак.

За його словами, партнерство Росії та Ірану дедалі більше набуває рис військового альянсу: обмін технологіями, дронами та системами протиповітряної оборони, досвідом і тактичними прийомами. Усе це становить загрозу для Близького Сходу, Європи та світу.

Як підкреслив керівник ОП, саме тому важливо розблокувати допомогу від Конгресу США, а світу - розробити план дій за Українською формулою миру.