Ермак: Сотрудничество РФ и Ирана приобретает черты военного альянса

Партнерство России и Ирана приобретает черты военного альянса, поэтому мир должен разработать план действий по Украинской формуле мира. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время Конференции президентов крупнейших американских еврейских организаций. Со ссылкой на Офис Президента, сообщает Укринформ.

Ермак поблагодарил участников конференции за поддержку Украины, поздравил с грядущим праздником Песах и выразил солидарность с израильским народом.

«Как и Израиль, Украина не может сложить оружие, потому что это вопрос нашего существования. И хоть мы находимся на расстоянии, но Израиль и Украина на одной стороне против стран, связанных между собой» , - подчеркнул Ермак.

По его словам, партнерство России и Ирана все больше приобретает черты военного альянса: обмен технологиями, дронами и системами противовоздушной обороны, опытом и тактическими приемами. Все это представляет угрозу для Ближнего Востока, Европы и мира.

Как подчеркнул руководитель ОП, именно поэтому важно разблокировать помощь от Конгресса США, а миру – разработать план действий по Украинской формуле мира.