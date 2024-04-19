Іран не планує атакувати Ізраїль після удару у відповідь – ЗМІ

Іранський чиновник на умовах анонімності розповів, що Іран не планує негайної відплати Ізраїлю після атаки безпілотника на місто Ісфахан на південь від Тегерана.﻿﻿ Про це пише Times of Israel, повідомляє Українська правда.

Високопоставлений іранський чиновник заявив виданню, що Іран не планує негайної відплати Ізраїлю. Про це він сказав після атаки безпілотника на місто на південь від Тегерана.

Чиновник також поставив під сумнів те, що за атакою в Ісфахані стоїть Ізраїль, попри коментарі деяких ізраїльських політиків, які практично взяли на себе відповідальність.

У виданні вважають, що коментарі високопосадовця свідчать про те, що Тегеран, можливо, не зацікавлений у тому, щоб ризикувати війною заради виконання погроз напасти на Ізраїль.

Іранський чиновник додав, що Іран не планує негайно завдавати удару у відповідь на цю атаку.

Як повідомляє Washington Post з посиланням на ізраїльського чиновника, удар мав на меті продемонструвати, що Ізраїль здатен досягти Ірану своєю зброєю.

Нагадаємо, вранці в п'ятницю 19 квітня Ізраїль завдав удару у відповідь по Ірану.

В неділю видання Axios із посиланням на неназваного представника Білого дому повідомило, що президент США Джо Байден під час розмови з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу заявив, що не підтримає удар по Ірану у відповідь на його масовану атаку по Ізраїлю, що сталася в ніч на неділю.

За даними джерел The New York Times, після телефонної розмови Нетаньягу з Байденом Ізраїль вирішив не завдавати удару у відповідь по Ірану.

У ніч на 14 квітня Іран масовано атакував Ізраїль за допомогою дронів і ракет у відповідь на удар ЦАХАЛу по консульській установі Ірану в Сирії. В Армії оборони Ізраїлю повідомили, що Іран та проіранські сили у регіоні під час атаки 13-14 квітня випустили по Ізраїлю понад 300 повітряних цілей, з яких близько 170 складали ударні безпілотники, понад 30 – крилаті ракети і 120 – балістичні, майже усі їх збили.