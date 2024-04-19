Иран не планирует атаковать Израиль после ответного удара – СМИ
Иранский чиновник на условиях анонимности рассказал, что Иран не планирует немедленного возмездия Израилю после атаки беспилотника на город Исфаган к югу от Тегерана. Об этом пишет Times of Israel, сообщает Украинская правда.
Высокопоставленный иранский чиновник заявил изданию, что Иран не планирует немедленного возмездия Израилю. Об этом он сказал после атаки беспилотника на город к югу от Тегерана.
Чиновник также поставил под сомнение то, что за атакой в Исфагане стоит Израиль, несмотря на комментарии некоторых израильских политиков, которые практически взяли на себя ответственность.
В издании считают, что комментарии высокопоставленного чиновника свидетельствуют о том, что Тегеран, возможно, не заинтересован в том, чтобы рисковать войной ради выполнения угроз напасть на Израиль.
Иранский чиновник добавил, что Иран не планирует немедленно наносить удар в ответ на эту атаку.
Как сообщает Washington Post со ссылкой на израильского чиновника, удар имел целью продемонстрировать, что Израиль способен достичь Ирана своим оружием.
Напомним, утром в пятницу 19 апреля Израиль нанес ответный удар по Ирану.
В воскресенье издание Axios со ссылкой на неназванного представителя Белого дома сообщило, что президент США Джо Байден во время разговора с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что не поддержит удар по Ирану в ответ на его массированную атаку по Израилю, произошедшую в ночь на воскресенье.
По данным источников The New York Times, после телефонного разговора Нетаньяху с Байденом Израиль решил не наносить ответный удар по Ирану.
В ночь на 14 апреля Иран массированно атаковал Израиль с помощью дронов и ракет в ответ на удар ЦАХАЛа по консульскому учреждению Ирана в Сирии. В Армии обороны Израиля сообщили, что Иран и проиранские силы в регионе во время атаки 13-14 апреля выпустили по Израилю более 300 воздушных целей, из которых около 170 составляли ударные беспилотники, более 30 - крылатые ракеты и 120 - баллистические, почти все их сбили.