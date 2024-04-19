МЗС Естонії про загибель дітей від ударів по Дніпропетровщині: Ми могли цьому запобігти

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, коментуючи ракетний удар РФ по Дніпропетровській області, внаслідок якого, зокрема, загинули двоє дітей, заявив, що жертв можна було б уникнути, якби Україна мала засоби ППО. Про це естонський міністр написав у Twitter (X), повідомляє Європейська правда.

Він підкреслив, що Україна негайно потребує засобів ППО, щоб рятувати життя своїх людей.

"Для двох українських дітей у Дніпрі (міністр мав на увазі загибель двох дітей у Синельниковому Дніпропетровської області – Ред.) ця ніч стала останньою. Росія вбила їх. Ми могли цьому запобігти, але не змогли" , – зазначив Тсахкна.

Він також додав, що українські сили потребують зброї, щоб покласти край російському терору.

Внаслідок російського удару у місті Дніпро загинули двоє людей, у Синельниковому Дніпропетровської області загинули шестеро людей, серед яких двоє дітей, ще 29 жителів області дістали поранення.

В ніч на 19 квітня Росія вдарила ракетами по Україні. По всій території країни оголошували повітряну тривогу. Вона тривала до 6.15.