МИД Эстонии о гибели детей от ударов по Днепропетровщине: Мы могли это предотвратить

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, комментируя ракетный удар РФ по Днепропетровской области, в результате которого, в частности, погибли двое детей, заявил, что жертв можно было бы избежать, если бы Украина имела средства ПВО, сообщает Европейская правда.

Он подчеркнул, что Украина немедленно нуждается в средствах ПВО, чтобы спасать жизни своих людей.

"Для двух украинских детей в Днепре (министр имел в виду гибель двух детей в Синельниково Днепропетровской области – Ред.) эта ночь стала последней. Россия убила их. Мы могли это предотвратить, но не смогли" , – отметил Тсахкна.

Он также добавил, что украинские силы нуждаются в оружии, чтобы положить конец российскому террору.

В результате российского удара в городе Днепр погибли два человека, в Синельниково Днепропетровской области погибли шесть человек, среди которых двое детей, еще 29 жителей области получили ранения.

В ночь на 19 апреля Россия ударила ракетами по Украине. По всей территории страны объявляли воздушную тревогу. Она продолжалась до 6.15.