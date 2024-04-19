Зеленський відвідав командний пункт ЗСУ, бійці якого обороняють Часів Яр

Під час робочої поїздки в Донецьку область президент України Володимир Зеленський відвідав один із командних пунктів 41 окремої механізованої бригади, яка обороняє місто Часів Яр. Про це повідомила пресслужба очільника держави.

"Глава держави заслухав доповідь командира бригади Сергія Ромашка щодо оперативної обстановки в зоні відповідальності 41-ї ОМБр, поставлені бойові завдання та взаємодію із сусідніми підрозділами. Сергій Ромашко також доповів про зведення оборонних рубежів і встановлення мінних загороджень" , – йдеться в повідомленні.

Президент подякував воїнам за захист України та відзначив їх нагородами. Так, глава держави присвоїв звання Героя України та вручив орден Золота Зірка головному сержанту Сергію Гвоздю, який захищає Україну з першого дня повномасштабного вторгнення РФ.