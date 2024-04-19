Зеленський озвучив потреби України перед НАТО

Українська армія потребує посилення, їй потрібні системи ППО Patriot, артилерійські снаряди, далекобійна зброя, авіація, і всі рішення щодо таких поставок мають ухвалюватися швидко, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява президента Володимира Зеленського під час засідання Ради Україна-НАТО.

"Ми говоримо про це прямо - для оборони нам потрібно ще сім "Патріотів" або аналогічних ЗРК, і це мінімальна кількість. Вони можуть врятувати безліч життів і реально змінити ситуацію. У вас є такі системи. Будь ласка", - сказав президент.

Також Зеленський нагадав, що вже давно йде розмова про мільйон артилерійських снарядів для України. За його словами, їх треба нарешті доставити на передову.

Окрім цього українській армії необхідно більше далекобійної зброї, йдеться про ракети та артилерію. Чим більше такої зброї буде в руках українських солдатів, тим ближче буде мир. Президент нагадав, що Україна потребує авіації. На поточний момент існує винищувальна коаліція, тому Україні необхідна достатня кількість літаків, щоб реально здолати російський повітряний флот.

"І п'яте - швидкість. Цього року нам не терпиться ухвалити рішення. Прошу вас якомога швидше розглянути наше прохання про вашу рішучість - кожен її елемент", - підсумував президент.

Засідання Ради Україна-НАТО

Нещодавно президент Зеленський заявив про плани скликати засідання Ради Україна-НАТО. Причиною цього стали останні російські удари та потреба ЗСУ в додаткових системах ППО.

Пізніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що таке засідання призначено на 19 квітня. А потім Зеленський і генсек обговорили потреби України в артснарядах перед засіданням Ради Україна-НАТО.