Зеленский озвучил потребности Украины перед НАТО

Украинская армия нуждается в усилении, ей нужны системы ПВО Patriot, артиллерийские снаряды, дальнобойное оружие, авиация, и все решения по таким поставкам должны приниматься быстро, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление президента Владимира Зеленского во время заседания Совета Украина-НАТО.

"Мы говорим об этом прямо - для обороны нам нужно еще семь "Патриотов" или аналогичных ЗРК, и это минимальное количество. Они могут спасти множество жизней и реально изменить ситуацию. У вас есть такие системы. Пожалуйста", - сказал президент.

Также Зеленский напомнил, что уже давно идет разговор о миллионе артиллерийских снарядов для Украины. По его словам, их надо наконец доставить на передовую.

Кроме этого украинской армии необходимо больше дальнобойного оружия, речь идет о ракетах и артиллерии. Чем больше такого оружия будет в руках украинских солдат, тем ближе будет мир. Президент напомнил, что Украина нуждается в авиации. На текущий момент существует истребительная коалиция, поэтому Украине необходимо достаточное количество самолетов, чтобы реально одолеть российский воздушный флот.

"И пятое - скорость. В этом году нам не терпится принять решение. Прошу вас как можно скорее рассмотреть нашу просьбу о вашей решимости - каждый ее элемент", - подытожил президент.

Заседание Совета Украина-НАТО

Недавно президент Зеленский заявил о планах созвать заседание Совета Украина-НАТО. Причиной этого стали последние российские удары и потребность ВСУ в дополнительных системах ПВО.

Позже генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что такое заседание назначено на 19 апреля. А затем Зеленский и генсек обсудили потребности Украины в артснарядах перед заседанием Совета Украина-НАТО.