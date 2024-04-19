Єрмак та Сійярто домовилися про двосторонню зустріч наступного тижня

Голова Офісу президента Андрій Єрмак 19 квітня провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто "в межах постійного діалогу", повідомляє Європейська правда.

Про це повідомила пресслужба ОП.

Під час розмови Сійярто та Єрмак "відзначили прогрес із ключових питань українсько-угорських відносин".

Вони "домовилися про двосторонню зустріч наступного тижня, а після неї – про телефонну розмову для оцінки результатів і планування подальших кроків", додали в Офісі президента.

Крім того, стверджується, що представники Києва та Будапешта домовились і далі працювати над проведенням "найближчим часом" зустрічі президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Нагадаємо, наприкінці січня голова ОП разом із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та Петером Сійярто провели переговори в Ужгороді. Єрмак стверджував, що вони засвідчили взаємне прагнення Києва й Будапешта провести зустріч на найвищому рівні.

Водночас угорський міністр на початку березня сказав, що зустріч Орбана і Зеленського найближчим часом не відбудеться. Повноцінної зустрічі між президентом України та угорським прем'єром не було від початку каденції Зеленського.

Серед проблемних питань в українсько-угорських відносинах – права угорської меншини на Закарпатті, а також позиція Будапешта щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну.