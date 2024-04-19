Генштаб: Сили оборони відбили 26 атак на Авдіївському напрямку

За минулу добу на фронті зафіксували 79 бойових зіткнень, ворог завдав 25 ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню, повідомляє Українська правда.

Про це говорить вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 19 квітня.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 9 атак в районах населених пунктів Твердохлібове, Кремінна Луганської області та Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 15 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 26 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Уманське, Первомайське, Невельське Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Побєда Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 16 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 4 рази атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, за підтримки авіації, здійснив 6 безуспішних атак на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районам зосередження особового складу та 1 пункту управління противника.