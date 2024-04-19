Генштаб: Силы обороны отразили 26 атак на Авдеевском направлении

За минувшие сутки на фронте зафиксировали 79 боевых столкновений, враг нанес 25 ракетных и 52 авиационных удара, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечерняя сводка Генштаба ВСУ 19 апреля.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 9 атак в районах населенных пунктов Твердохлебово, Кременная Луганской области и Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 15 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Часов Яр, Клещиевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 26 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Очеретино, Бердичи, Уманское, Первомайское, Невельское Донецкой области, где враг пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Победа Донецкой области, где враг при поддержке авиации 16 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 4 раза атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток при поддержке авиации совершил 6 безуспешных атак на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава и 1 пункту управления противника.