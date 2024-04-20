ЗМІ: На Вінниччині двоє чоловіків у камуфляжі розстріляли поліцейських

Вбивць ідентифікували по записах з АЗС, де вони заправлялися, і оголосили план-перехоплення, повідомляє Ділова столиця.

Про це інформують місцеві ЗМІ.

Близько 2-ї години ночі в Гайсинському районі наряд поліції зупинив на трасі Suzuki Grand Vitara зеленого кольору — таку, якою зазвичай пересуваються військові.

Під час перевірки документів водій і пасажир відкрили вогонь по правоохоронцях. Як наслідок, один поліціянт загинув, другий дістав поранення.

Вбивць ідентифікували по записах з АЗС, де вони заправлялися, в області введені відповідні пошукові заходи. В області оголосили план-перехват.

Інформацію надали й в поліції.

"Сьогодні, 20 квітня, близько 2 години ночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору. В авто були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по поліціянтах. Від отриманих поранень загинув 20-річний правоохоронець, його напарник поранений" , — заявили в поліції.

На території Вінницької та Одеської областей введено поліційну операцію. Як інформують у відомстві, завдяки зусиллям оперативних служб вдалося встановити осіб, ймовірно причетних до скоєння злочину. Орієнтування розіслано до всіх регіональних підрозділів Національної поліції.