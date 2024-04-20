СМИ: В Винницкой области двое мужчин в камуфляже расстреляли полицеских

Убийц идентифицировали по записям с АЗС, где они заправлялись, и объявили план-перехват, сообщает Деловая столица.

Об этом информируют местные СМИ.

В Винницкой области двое мужчин в камуфляже убили полицейского.

Около двух часов ночи в Гайсинском районе наряд полиции остановил на трассе Suzuki Grand Vitara зеленого цвета — такую, по которой обычно передвигаются военные.

В ходе проверки документов водитель и пассажир открыли огонь по правоохранителям. Как следствие, один полицейский погиб, второй получил ранения.

Убийц идентифицировали по записям с АЗС, где они заправлялись, в области введены соответствующие поисковые мероприятия. В области объявили план-перехват.