Росіяни знову атакували Дніпропетровську область: гучно було у Кам'янському районі

Вранці 20 квітня російські війська атакували Дніпропетровську область, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ворог знову атакував область. Гучно було в Кам'янському районі".

Подробиці влада не повідомляє.

Ще раніше в суботу стало відомо, що над Синельниківським районом збили російський БПЛА.

Нагадаємо:

19 квітня вранці росіяни вдарили по Дніпру і області. У Дніпрі, окрім житлового будинку, пошкоджені два інфраструктурні об’єкти. У Синельниковому частково зруйновано 4 приватні будинки, ще 8 – пошкоджені. У Павлограді пошкоджене одне з підприємств.