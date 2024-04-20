ДПСУ: Поляки планують відновити пропуск вантажівок у ще одному прикордонному пункті

Польські фермери планують відновити пропуск українських вантажівок, крім ваговозів із с/г продукцією, у прикордонному пункті "Рава-Руська - Гребенне" у неділю 21 квітня, повідомляє Українська правда.

Про це заявив речник Держприкордонслужби України полковник Андрій Демченко в коментарі "УП".

"За інформацією від польських колег, фермери, котрі під час акції протесту обмежують рух транспорту, пропускатимуть на вʼїзд до Польщі вантажівки, окрім тих, які переміщують товари 1-24 групи УКТЗЕД (сільськогосподарська продукція – ред.). Початок руху ваговозів попередньо має розпочатися об 08:00 21 квітня".

Перевізників просять врахувати цю інформацію та слідкувати за сповіщенням від Укртрансбезпеки щодо черговості заїзду в пункт пропуску.

Нагадаємо:

У суботу 20 квітня 2024 року польські протестувальники зняли блокаду і відновили рух українських вантажівок у пунктах пропуску "Шегині-Медика" та "Краківець-Корчова".