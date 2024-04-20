ГПСУ: Поляки планируют возобновить пропуск грузовиков в еще одном пограничном пункте

Польские фермеры планируют возобновить пропуск украинских грузовиков, кроме грузовозов с с/х продукцией, в пограничном пункте "Рава-Русская - Хребенне" в воскресенье 21 апреля, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины полковник Андрей Демченко в комментарии "УП".

"По информации от польских коллег, фермеры, которые во время акции протеста ограничивают движение транспорта, будут пропускать на въезд в Польшу грузовики, кроме тех, которые перемещают товары 1-24 группы УКТВЭД (сельскохозяйственная продукция - ред.). Начало движения грузовиков предварительно должно начаться в 08:00 21 апреля".

Перевозчиков просят учесть эту информацию и следить за оповещением от Укртрансбезопасности об очередности заезда в пункт пропуска.

Напомним:

В субботу 20 апреля 2024 года польские протестующие сняли блокаду и возобновили движение украинских грузовиков в пунктах пропуска "Шегини-Медика" и "Краковец-Корчева".