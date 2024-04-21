Названо дату голосування Сенатом за допомогу Україні від США

Сенат США розгляне проголосований Палатою представників законопроєкт про допомогу Україні вже у вівторок, 23 квітня.﻿ Про це заявив лідер більшості в Сенаті, демократ Чак Шумер. З посиланням на Politico, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

Сьогодні, 20 квітня, після схвалення законопроєкту в Палаті представників сенатори від Демократичної та Республіканської партій уклали угоду, яка дозволяє проголосувати щодо допомоги Україні.

"Тепер Сенат готовий зробити наступний крок" , - сказав Шумер.

За словами Шумера, голосування щодо допомоги Україні відбудеться у вівторок, 23 квітня, у другій половині дня.

У суботу, 20 квітня, Палата представників США схвалила законопроєкт про виділення майже 61 млрд доларів на допомогу Україні. Законопроєкт був ініційований спікером Палати представників Майком Джонсоном. Тепер документ має розглянути Сенат.

У Білому домі обіцяли, що новий пакет військової допомоги Україні від США, буде виділений, як тільки законопроєкт буде схвалений в Конгресі США.