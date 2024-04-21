Названа дата голосования Сенатом за помощь Украине от США

Сенат США рассмотрит проголосованный Палатой представителей законопроект о помощи Украине уже во вторник, 23 апреля.﻿ Об этом заявил лидер большинства в Сенате, демократ Чак Шумер. Со ссылкой на Politico, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

Сегодня, 20 апреля, после одобрения законопроекта в Палате представителей сенаторы от Демократической и Республиканской партий заключили соглашение, позволяющее проголосовать по помощи Украине.

"Теперь Сенат готов сделать следующий шаг" , - сказал Шумер.

По словам Шумера, голосование по помощи Украине состоится во вторник, 23 апреля, во второй половине дня.

Напомним, в субботу, 20 апреля, Палата представителей США одобрила законопроект о выделении почти 61 млрд долларов на помощь Украине. Законопроект был инициирован спикером Палаты представителей Майком Джонсоном. Теперь документ должен рассмотреть Сенат.

В Белом доме обещали, что новый пакет военной помощи Украине от США будет выделен, как только законопроект будет одобрен в Конгрессе США.