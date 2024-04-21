США планують відправити додаткових військових радників до України – Politico

США вважають, що Росія, схоже, набирає обертів у дворічному конфлікті. Вони розглядають можливість відправлення додаткових військових радників до посольства у Києві.﻿ З посиланням на Politico, пише Владислав Прийменко, РБК-Україна.

Спікер Пентагону Патрік Райдер заявив, що радники не виконуватимуть бойової ролі, а консультуватимуть і підтримуватимуть український уряд та збройні сили.

“Протягом усього цього конфлікту Міністерство оборони переглядало та коригувало присутність США в Україні у міру зміни умов безпеки. Наразі ми розглядаємо можливість надсилання кількох додаткових радників для посилення Управління оборонної співпраці (ODC) при посольстві”, - сказав Райдер у заяві Politico.

Райдер додав, що Управління виконує різні консультативні та допоміжні місії, які є небойовими.

"В Управлінні оборонної співпраці працюють виключно співробітники Міністерства оборони, вона вбудована в посольство США, підкоряючись начальнику місії, як і решта посольства" , - заявив Райдер.

Кількість персоналу в ODC не розкривається з міркувань безпеки.

Анонімні джерела повідомили Politico, що завдання Управління - спостереження за озброєнням, яке відправляє США Україна.

"Додаткові війська підтримуватимуть зусилля щодо матеріально-технічного забезпечення та нагляду за зброєю, яку США відправляють Україні. Новий контингент також допоможе українським військовим з обслуговуванням озброєння" , - повідомили джерела.

Два американські чиновники заявили, що ODC буде забезпечувати безпеку посольства. Їхня кількість може досягати 60.