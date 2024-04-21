США планируют отправить дополнительных военных советников в Украину – Politico
США считают, что Россия, похоже, набирает обороты в двухлетнем конфликте. Они рассматривают возможность отправки дополнительных военных советников в посольство в Киеве. Со ссылкой на Politico, пишет Владислав Прийменко, РБК-Украина.
Спикер Пентагона Патрик Райдер заявил, что советники не будут выполнять боевую роль, а будут консультировать и поддерживать украинское правительство и вооруженные силы.
"На протяжении всего этого конфликта Министерство обороны пересматривало и корректировало присутствие США в Украине по мере изменения условий безопасности. В настоящее время мы рассматриваем возможность отправки нескольких дополнительных советников для усиления Управления оборонного сотрудничества (ODC) при посольстве", - сказал Райдер в заявлении для Politico.
Райдер добавил, что Управление выполняет различные консультативные и вспомогательные миссии, которые небоевые.
"В Управлении оборонного сотрудничества работают исключительно сотрудники Министерства обороны, оно встроено в посольство США, подчиняясь начальнику миссии, как и остальная часть посольства", - заявил Райдер.
Количество персонала в ODC не раскрывается по соображениям безопасности.
Анонимные источники сообщили Politico, что задача Управления - наблюдение за вооружением, отправляемым США Украине.
"Дополнительные войска будут поддерживать усилия по материально-техническому обеспечению и надзору за оружием, которое США отправляют Украине. Новый контингент также поможет украинским военным с обслуживанием вооружения", - сообщили источники.
Два американских чиновника заявили, что ODC будет обеспечивать безопасность посольства. Их количество может достигать 60.
"Эти сотрудники помогают осуществлять надзор и обеспечивать безопасность посольства. Пока неясно, сколько дополнительных американских военнослужащих в конечном итоге будет направлено в Украину. Но их число может возрасти до 60", - заявили источники Politico.