США планируют отправить дополнительных военных советников в Украину – Politico

США считают, что Россия, похоже, набирает обороты в двухлетнем конфликте. Они рассматривают возможность отправки дополнительных военных советников в посольство в Киеве﻿. Со ссылкой на Politico, пишет Владислав Прийменко, РБК-Украина.

Спикер Пентагона Патрик Райдер заявил, что советники не будут выполнять боевую роль, а будут консультировать и поддерживать украинское правительство и вооруженные силы.

"На протяжении всего этого конфликта Министерство обороны пересматривало и корректировало присутствие США в Украине по мере изменения условий безопасности. В настоящее время мы рассматриваем возможность отправки нескольких дополнительных советников для усиления Управления оборонного сотрудничества (ODC) при посольстве" , - сказал Райдер в заявлении для Politico.

Райдер добавил, что Управление выполняет различные консультативные и вспомогательные миссии, которые небоевые.

"В Управлении оборонного сотрудничества работают исключительно сотрудники Министерства обороны, оно встроено в посольство США, подчиняясь начальнику миссии, как и остальная часть посольства" , - заявил Райдер.

Количество персонала в ODC не раскрывается по соображениям безопасности.

Анонимные источники сообщили Politico, что задача Управления - наблюдение за вооружением, отправляемым США Украине.

"Дополнительные войска будут поддерживать усилия по материально-техническому обеспечению и надзору за оружием, которое США отправляют Украине. Новый контингент также поможет украинским военным с обслуживанием вооружения" , - сообщили источники.

Два американских чиновника заявили, что ODC будет обеспечивать безопасность посольства. Их количество может достигать 60.