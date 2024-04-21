Курс валют НБУ на 21 квітня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у неділю, 21 квітня 2024 року

Курс долара порівняно з 20 квітня не змінився і склав 39.6037 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 21 квітня 2024 року.

Курс євро не змінився та залишається на рівні 42.2789 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 21 квітня 2024 року.

Фунт стерлінгів не змінився, і його курс становив 49.3858 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 21 квітня 2024 року.

Курс швейцарського франка не змінився та залишається на рівні 43.5804 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 21 квітня 2024 року.

Польський злотий не змінився, і його курс становив 9.7690 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 21 квітня 2024 року.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 39.603 700 EUR Євро 42.278 900 GBP Фунт стерлінгів 49.385 800 CHF Швейцарський франк 43.580 400 PLN Польський злотий 9,769 000

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.