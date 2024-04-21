Курс валют НБУ на 21 квітня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у неділю, 21 квітня 2024 року
Курс долара порівняно з 20 квітня не змінився і склав 39.6037 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 21 квітня 2024 року.
Курс євро не змінився та залишається на рівні 42.2789 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 21 квітня 2024 року.
Фунт стерлінгів не змінився, і його курс становив 49.3858 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 21 квітня 2024 року.
Курс швейцарського франка не змінився та залишається на рівні 43.5804 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 21 квітня 2024 року.
Польський злотий не змінився, і його курс становив 9.7690 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 21 квітня 2024 року.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|39.603 700
|EUR
|Євро
|42.278 900
|GBP
|Фунт стерлінгів
|49.385 800
|CHF
|Швейцарський франк
|43.580 400
|PLN
|Польський злотий
|9,769 000
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.