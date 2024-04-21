Курс валют НБУ на 21 апреля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в воскресенье, 21 апреля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 20 апреля, не изменился и составил 39.6037 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 21 апреля 2024 года.

Курс евро не изменился и остается на уровне 42.2789 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 21 апреля 2024 года.

Фунт стерлингов не изменился, и его курс составил 49.3858 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 21 апреля 2024 года.

Курс швейцарского франка не изменился и остается на уровне 43.5804 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 21 апреля 2024 года.

Польский злотый не изменился, и его курс составил 9.7690 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 21 апреля 2024 года.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 39.603 700 EUR Евро 42.278 900 GBP Фунт стерлингов 49.385 800 CHF Швейцарский франк 43.580 400 PLN Польский злотый 9.769 000

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.