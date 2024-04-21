Курс валют НБУ на 21 апреля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в воскресенье, 21 апреля 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 20 апреля, не изменился и составил 39.6037 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 21 апреля 2024 года.
Курс евро не изменился и остается на уровне 42.2789 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 21 апреля 2024 года.
Фунт стерлингов не изменился, и его курс составил 49.3858 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 21 апреля 2024 года.
Курс швейцарского франка не изменился и остается на уровне 43.5804 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 21 апреля 2024 года.
Польский злотый не изменился, и его курс составил 9.7690 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 21 апреля 2024 года.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|39.603700
|EUR
|Евро
|42.278900
|GBP
|Фунт стерлингов
|49.385800
|CHF
|Швейцарский франк
|43.580400
|PLN
|Польский злотый
|9.769000
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.