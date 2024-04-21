Шмигаль назвав сектори, на які піде допомога від США
Завдяки американській допомозі Україна отримає важливий ресурс для перемоги та відбудови. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Корреспондент.
Він подякував обом партіям за затвердження пакета допомоги для України в Конгресі.
Шмыгаль нагадав про те, що пакет допомоги передбачає 61 млрд доларів, з яких:
- на оборонні видатки - 49,9 млрд,
- на підтримку бюджету - 7,8 млрд,
- економічна допомога - 1,57 млрд,
- на гуманітарне розмінування та захист кордонів - 400 млн.
Прем'єр-міністр додав, що ЗСУ отримають більше далекобійної зброї та ППО. А влада зможе забезпечити фінансування бюджетних видатків та скерувати кошти на відновлення критичної інфраструктури.
Він також закликав інші країни наслідувати приклад США щодо передачі заморожених активів РФ на відновлення України.
"Сполучені Штати вкотре демонструють лідерство і рішучість боротися за мир, безпеку і краще майбутнє для України, Європи та усього світу", - зазначив Шмигаль.