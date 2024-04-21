Шмигаль назвав сектори, на які піде допомога від США

Завдяки американській допомозі Україна отримає важливий ресурс для перемоги та відбудови. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Корреспондент.

Він подякував обом партіям за затвердження пакета допомоги для України в Конгресі.

Шмыгаль нагадав про те, що пакет допомоги передбачає 61 млрд доларів, з яких:

на оборонні видатки - 49,9 млрд,

на підтримку бюджету - 7,8 млрд,

економічна допомога - 1,57 млрд,

на гуманітарне розмінування та захист кордонів - 400 млн.

Прем'єр-міністр додав, що ЗСУ отримають більше далекобійної зброї та ППО. А влада зможе забезпечити фінансування бюджетних видатків та скерувати кошти на відновлення критичної інфраструктури.

Він також закликав інші країни наслідувати приклад США щодо передачі заморожених активів РФ на відновлення України.