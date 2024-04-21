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Шмыгаль назвал секторы, на которые пойдет помощь от США

Шмыгаль назвал секторы, на которые пойдет помощь от США
Фото: kmu.gov.ua

Благодаря американской помощи, Украина получит важный ресурс для победы и восстановления. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Корреспондент.

Он поблагодарил обе партии за утверждение пакета помощи для Украины в Конгрессе. 

Шмыгаль напомнил о том, что пакет помощи предусматривает 61 млрд долларов, из которых:

  • на оборонные расходы – 49,9 млрд,
  • в поддержку бюджета – 7,8 млрд,
  • экономическая помощь – 1,57 млрд,
  • на гуманитарное разминирование и защиту границ – 400 млн. 

Премьер-министр добавил, что ВСУ получат больше дальнобойного оружия и ПВО. А власти смогут обеспечить финансирование бюджетных расходов и направить средства на восстановление критической инфраструктуры. 

Он также призвал другие страны последовать примеру США по передаче замороженных активов РФ на восстановление Украины. 

"Соединенные Штаты еще раз демонстрируют лидерство и решимость бороться за мир, безопасность и лучшее будущее для Украины, Европы и всего мира", - отметил Шмыгаль.

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