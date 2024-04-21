Шмыгаль назвал секторы, на которые пойдет помощь от США

Благодаря американской помощи, Украина получит важный ресурс для победы и восстановления. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Корреспондент.

Он поблагодарил обе партии за утверждение пакета помощи для Украины в Конгрессе.

Шмыгаль напомнил о том, что пакет помощи предусматривает 61 млрд долларов, из которых:

на оборонные расходы – 49,9 млрд,

в поддержку бюджета – 7,8 млрд,

экономическая помощь – 1,57 млрд,

на гуманитарное разминирование и защиту границ – 400 млн.

Премьер-министр добавил, что ВСУ получат больше дальнобойного оружия и ПВО. А власти смогут обеспечить финансирование бюджетных расходов и направить средства на восстановление критической инфраструктуры.

Он также призвал другие страны последовать примеру США по передаче замороженных активов РФ на восстановление Украины.