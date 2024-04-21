Кабмін має намір обмежити надання адмінпослуг ухилянтам

Кабінет міністрів планує запровадити деякі обмеження на надання адміністративних послуг у випадку відсутності військово-облікового документа у військовозобов'язаної людини. Про це розповів міністр юстиції Денис Малюська, повідомляє Новое время.

Він сказав, що уряд працює над тим, щоб забезпечити належну роботу ТЦК, а також «стимулювати» тих, хто «сумнівається у необхідності виконання своїх обов’язків».

Малюська каже, що наразі у Кабміні розробляють зміни, які встановлять обов’язкову умову для отримання окремих адміністративних послуг — наявність при собі військово-облікових документів.