Кабмин намерен ограничить предоставление админуслуг уклонистам
Кабинет министров планирует вводить некоторые ограничения на предоставление административных услуг в случае отсутствия военно-учетного документа у военнообязанного человека. Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська в эфире телемарафона, сообщает Новое время.
Он сказал, что правительство работает над тем, чтобы обеспечить надлежащую работу ТЦК, а также «стимулировать» тех, кто «сомневается в необходимости выполнения своих обязанностей».
Малюська говорит, что сейчас в Кабмине разрабатывают изменения, которые установят обязательное условие для получения отдельных административных услуг — наличие при себе военно-учетных документов.
«То есть государство будет пытаться сделать так, чтобы закон был одинаковым для всех. И чтобы те, кто добровольно хочет защищать Украину, не были в худшем положении, чем те, кто этого не хочет», — отметил Малюська.