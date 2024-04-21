Кабмин намерен ограничить предоставление админуслуг уклонистам

Кабинет министров планирует вводить некоторые ограничения на предоставление административных услуг в случае отсутствия военно-учетного документа у военнообязанного человека.﻿ Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська в эфире телемарафона, сообщает Новое время.

Он сказал, что правительство работает над тем, чтобы обеспечить надлежащую работу ТЦК, а также «стимулировать» тех, кто «сомневается в необходимости выполнения своих обязанностей».

Малюська говорит, что сейчас в Кабмине разрабатывают изменения, которые установят обязательное условие для получения отдельных административных услуг — наличие при себе военно-учетных документов.