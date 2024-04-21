Лідери ЄС закликали Європу не зменшувати підтримку України, попри схвалення допомоги від США

Низка європейських лідерів скористалася голосуванням у США, щоб закликати Європу не заспокоюватись і не втрачати динаміку тепер, коли нова підтримка Вашингтона, як очікується, скоро буде на шляху до Києва. Про це пише Politico, повідомляє Дзеркало тижня.

«Сподіваюся, це голосування спонукає всіх союзників переглянути свої запаси і зробити ще більше для України» , ‒ заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом зазначив, що ЄС має збільшити власне виробництво зброї та боєприпасів для надання допомоги Україні на довгостроковій основі.

«Голосування у США показує необхідність цього. Ми також маємо виконати наше власне домашнє завдання» , ‒ додав він.

Його чеський колега Ян Ліпавський підтримав цю думку, сказавши, що Європа також повинна робити більше.

«Наші вагання і нерішучість в ефективній підтримці України лише мотивують Кремль до подальшої агресії, яка коштує більше життів» , ‒ наголосив очільник МЗС Чехії.

Вирішальне випробування для Європи відбудеться в понеділок, коли 27 міністрів закордонних справ ЄС зберуться в Люксембурзі, щоб спланувати майбутню військову допомогу Києву. Планується, що міністри закордонних справ і оборони України приєднаються до дискусії в режимі онлайн.

Також Палата представників підтримала законопроєкт про передачу Україні заморожених активів РФ. Тепер його має схвалити Сенат США.

Пентагон повідомляв, що вже готує пакет допомоги Україні. Очікується, що необхідне озброєння ЗСУ отримають менш, ніж за тиждень після підписання закону президентом Джо Байденом.