Німеччина запропонувала Україні обладнання із закритих ТЕС
Німеччина хоче віддати Україні обладнання із закритих електростанцій. Про це в ефірі єдиного телемарафону розповів міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє ЛігаБізнес.
Раніше схожу ідею запропонувала Литва, але у неї тільки одна закрита ТЕС, тоді як у Німеччини їх набагато більше.
"Це не тільки Литва. Щойно був Роберт Габек, віцеканцлер Німеччини, він запропонував можливість подивитися на німецькі закриті об'єкти, які можна використати", – розказав Галущенко.
Міністр додав, що Україна буде рада такому варіантові, бо нове обладнання на цю зиму вже не замовити.
"Обладнання може бути використане, навіть якщо потрібен якийсь ремонт, – ми його зробимо, щоб воно відпрацювало зиму", – сказав Галущенко.
Міністр визнав, що ситуація в енергетиці складна і на деяких зруйнованих об'єктах ще навіть не розібрали завали, щоб верифікувати пошкодження обладнання. Але він запевнив: енергетики роблять все можливе, щоб катастрофічні сценарії не реалізувалися.
"Зараз багато з'явилося експертів, які все знають [і кажуть, що] завтра буде блекаут і тотальна катастрофа. Це все брехня, тотального блекауту в Україні не буде", – сказав він.
"Все залежить від обсягу ударів. На жаль, немає жодних сумнівів у тому, що вони триватимуть. Лівобережна частина України більш вразлива", – додав він.