Німеччина запропонувала Україні обладнання із закритих ТЕС

Німеччина хоче віддати Україні обладнання із закритих електростанцій. Про це в ефірі єдиного телемарафону розповів міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє ЛігаБізнес.

Раніше схожу ідею запропонувала Литва, але у неї тільки одна закрита ТЕС, тоді як у Німеччини їх набагато більше.

"Це не тільки Литва. Щойно був Роберт Габек, віцеканцлер Німеччини, він запропонував можливість подивитися на німецькі закриті об'єкти, які можна використати" , – розказав Галущенко.

Міністр додав, що Україна буде рада такому варіантові, бо нове обладнання на цю зиму вже не замовити.

"Обладнання може бути використане, навіть якщо потрібен якийсь ремонт, – ми його зробимо, щоб воно відпрацювало зиму" , – сказав Галущенко.

Міністр визнав, що ситуація в енергетиці складна і на деяких зруйнованих об'єктах ще навіть не розібрали завали, щоб верифікувати пошкодження обладнання. Але він запевнив: енергетики роблять все можливе, щоб катастрофічні сценарії не реалізувалися.

"Зараз багато з'явилося експертів, які все знають [і кажуть, що] завтра буде блекаут і тотальна катастрофа. Це все брехня, тотального блекауту в Україні не буде" , – сказав він.