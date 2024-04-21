Германия предложила Украине оборудование с закрытых ТЭС

Германия хочет отдать Украине оборудование с закрытых электростанций. Об этом рассказал в эфире единого телемарафона министр энергетики Герман Галущенко, сообщает Лига.Бизнес.

Ранее похожую идею предложила Литва, но у нее только одна закрытая ТЭС, тогда как у Германии их гораздо больше.

"Это не только Литва. Только что был Роберт Хабек, вице-канцлер Германии, он предложил возможность посмотреть на немецкие закрытые объекты, которые можно использовать" , — рассказал Галущенко.

Министр добавил, что Украина будет рада такому варианту, потому что новое оборудование на эту зиму уже не заказать.

"Оборудование может быть использовано, даже если нужен какой-то ремонт – мы его сделаем, чтобы оно отработало зиму" , — сказал Галущенко.

Министр признал, что ситуация в энергетике сложная и на некоторых разрушенных объектах еще даже не разобрали завалы, чтобы верифицировать повреждение оборудования. Но он заверил, что энергетики делают все возможное, чтобы катастрофические сценарии не реализовались.

"Сейчас много появилось экспертов, которые все знают [и говорят, что] завтра будет блекаут и тотальная катастрофа. Это все ложь, тотального блекаута в Украине не будет" , — сказал он.