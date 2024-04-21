Росія втратила на війні з Україною сотню бойових літаків – розвідка Британії

У розвідці Британії підрахували втрати бойових літаків Росії за час повномасштабного вторгнення в Україну. З посиланням на Міноборони Великої Британії, повідомляє Ділова столиця.

За даними британської розвідки, на сьогодні Росія втратила на війні з Україною щонайменше 100 своїх бойових літаків. Збиття 19 квітня російського Ту-22М3 (по кодифікації НАТО – Backfire) стало першим випадком, коли українська система ППО збила стратегічний бомбардувальник.

"Міністерство оборони Росії підтвердило, що літак зазнав аварії і що пошуково-рятувальна місія триває, але не визнало збиття. Проте майже напевно повідомлення про застосування ракети С-200 (SA-5) є точними, і це був черговий успішний український удар проти ВПС РФ" , – йдеться в повідомленні.

У британській розвідці вважають, що для збиття Ту-22М3, ймовірно, використовувалася та ж система ППО С-200, що і під час знищення російського літака дальнього радіолокаційного виявлення і управління А-50 23 лютого 2024 року.