Россия потеряла на войне с Украиной сотню боевых самолетов – разведка Британии

В разведке Британии подсчитали потери боевых самолетов России за время полномасштабного вторжения в Украину. Со ссылкой на Минобороны Великобритании, сообщает Деловая столица.

По данным британской разведки, на сегодняшний день Россия потеряла на войне с Украиной по меньшей мере 100 своих боевых самолетов. Избиение 19 апреля российского Ту-22М3 (по кодификации НАТО – Backfire) стало первым случаем, когда украинская система ПВО сбила стратегический бомбардировщик.

"Министерство обороны России подтвердило, что самолет потерпел аварию и что поисково-спасательная миссия продолжается, но не признало ущерб. Однако почти наверняка сообщения о применении ракеты С-200 (SA-5) точны, и это был очередной успешный украинский удар против ВВС РФ" , – говорится в сообщении.

В британской разведке считают, что для сбития Ту-22М3, вероятно, использовалась та же система ПВО С-200, что и при уничтожении российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 23 февраля 2024 года.