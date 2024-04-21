У Кіровоградській області знеструмлені через негоду 16 населених пунктів
У Кіровоградській області відбулося масштабне вимкнення електроенергії 21 квітня. Без світла 16 населених пунктів. З посиланням на голову Кіровоградської ОВА Андрія Райковича, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.
"У Кіровоградській області внаслідок спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП без електропостачання - 16 населених пунктів. Бригади енергетиків працюють", - розповів він.
Голова ОВА зазначив, що сьогодні синоптики попереджають про значні пориви вітру.
"Під час сильного вітру уникайте перебування поруч з великими деревами, не паркуйте під ними автотранспорт. Краще триматися подалі від рекламних щитів та ліній електропередач. Будьте пильними та бережіть себе!", - додав Райкович.