У Кіровоградській області знеструмлені через негоду 16 населених пунктів

У Кіровоградській області відбулося масштабне вимкнення електроенергії 21 квітня. Без світла 16 населених пунктів.﻿ З посиланням на голову Кіровоградської ОВА Андрія Райковича, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"У Кіровоградській області внаслідок спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП без електропостачання - 16 населених пунктів. Бригади енергетиків працюють" , - розповів він.

Голова ОВА зазначив, що сьогодні синоптики попереджають про значні пориви вітру.