Close button

В Кировоградской области обесточены из-за непогоды 16 населенных пунктов

В Кировоградской области обесточены из-за непогоды 16 населенных пунктов
Фото: Курс Украины

В Кировоградской области произошло масштабное отключение электроэнергии 21 апреля. Без света 16 населенных пунктов.﻿ Со ссылкой на главу Кировоградской ОВА Андрея Райковича, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"В Кировоградской области вследствие срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП без электроснабжения - 16 населенных пунктов. Бригады энергетиков работают", - рассказал он.

Руководитель ОВА отметил, что сегодня синоптики предупреждают о значительных порывах ветра.

"Во время сильного ветра избегайте пребывания рядом с большими деревьями, не паркуйте под ними автотранспорт. Лучше держаться подальше от рекламных щитов и линий электропередач. Будьте бдительны и берегите себя!", - добавил Райкович.

Новости

Популярные темы форума

analytics