В Кировоградской области обесточены из-за непогоды 16 населенных пунктов
В Кировоградской области произошло масштабное отключение электроэнергии 21 апреля. Без света 16 населенных пунктов. Со ссылкой на главу Кировоградской ОВА Андрея Райковича, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.
"В Кировоградской области вследствие срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП без электроснабжения - 16 населенных пунктов. Бригады энергетиков работают", - рассказал он.
Руководитель ОВА отметил, что сегодня синоптики предупреждают о значительных порывах ветра.
"Во время сильного ветра избегайте пребывания рядом с большими деревьями, не паркуйте под ними автотранспорт. Лучше держаться подальше от рекламных щитов и линий электропередач. Будьте бдительны и берегите себя!", - добавил Райкович.