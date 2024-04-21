В Кировоградской области обесточены из-за непогоды 16 населенных пунктов

В Кировоградской области произошло масштабное отключение электроэнергии 21 апреля. Без света 16 населенных пунктов.﻿ Со ссылкой на главу Кировоградской ОВА Андрея Райковича, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"В Кировоградской области вследствие срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП без электроснабжения - 16 населенных пунктов. Бригады энергетиков работают" , - рассказал он.

Руководитель ОВА отметил, что сегодня синоптики предупреждают о значительных порывах ветра.