В Міненерго запевнили, що блекауту не буде, незважаючи на атаки РФ
РФ атакує та атакуватиме українські енергооб'єкти. Та навіть попри російські атаки, блекауту в Україні не буде. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону, повідомляє Суспільне.
"На жаль, нема ніяких сумнівів у тому, що атаки ворога будуть продовжуватись. Проте енергосистема цілісна. Тотального блекауту в країні не буде", — сказав міністр.
Хоч тотальних вимкнень світла не буде, Галущенко заявив, що потрібно бути готовим до будь-яких сценаріїв та наголосив, що енергетики роблять все, щоб найгірші сценарії не реалізувалися.
"Як уже показує досвід минулого календарного року, ми свого слова дотримуємось", — додав міністр.