В Міненерго запевнили, що блекауту не буде, незважаючи на атаки РФ

РФ атакує та атакуватиме українські енергооб'єкти. Та навіть попри російські атаки, блекауту в Україні не буде.﻿ Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону, повідомляє Суспільне.

"На жаль, нема ніяких сумнівів у тому, що атаки ворога будуть продовжуватись. Проте енергосистема цілісна. Тотального блекауту в країні не буде" , — сказав міністр.

Хоч тотальних вимкнень світла не буде, Галущенко заявив, що потрібно бути готовим до будь-яких сценаріїв та наголосив, що енергетики роблять все, щоб найгірші сценарії не реалізувалися.