В Минэнерго заверили, что блекаута не будет, несмотря на атаки РФ

РФ атакует и будет атаковать украинские энергообъекты. Но даже несмотря на российские атаки, блекаута в Украине не будет. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона, сообщает Суспільне.

"К сожалению, нет никаких сомнений в том, что атаки врага будут продолжаться. Однако энергосистема цельная. Тотального блекаута в стране не будет" , — сказал министр.

Хотя тотальных отключений света не будет, Галущенко заявил, что нужно быть готовым к любым сценариям и подчеркнул, что энергетики делают все, чтобы худшие сценарии не реализовались.