Глава Пентагону прокоментував схвалення Конгресом допомоги Україні

Прийняття Палатою представників у суботу пакета законопроєктів з іноземною допомогою зрештою сприятиме безпеці самої Америки та зміцнить лідерство США. Про це заявив Міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє Голос Америки.

Остін зазначив, що законодавча ініціатива також є важливою інвестицією в майбутнє Америки, оскільки забезпечує близько $50 млрд для оборонно-промислової бази США у понад 30 штатах.

"Цей закон зробить Америку більш безпечною та збереже життя. Ми знову побачили, що негаразди нашого часу лише загострюються без потужного й стійкого керівництва США" , - наголосив Остін.

Глава Пентагону також підкреслив, що світ продовжує спостерігати, і на карту поставлені життя людей, а також національна безпека США в довгостроковій перспективі.