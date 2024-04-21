Глава Пентагона прокомментировал одобрение Конгрессом помощи Украине

Принятие Палатой представителей в субботу пакета законопроектов с иностранной помощью в конечном итоге будет способствовать безопасности самой Америки и укрепит лидерство США. Об заявил Министр обороны США Ллойд Остин, сообщает Голос Америки.

Остин отметил, что законодательная инициатива также является важной инвестицией в будущее Америки, поскольку обеспечивает около $50 млрд для оборонно-промышленной базы США более чем в 30 штатах.

"Этот закон сделает Америку более безопасной и сохранит жизнь. Мы вновь увидели, что проблемы нашего времени лишь обостряются без мощного и устойчивого руководства США" , - подчеркнул Остин.

Глава Пентагона также подчеркнул, что мир продолжает наблюдать, и на карту поставлены жизни людей, а также национальная безопасность США в долгосрочной перспективе.