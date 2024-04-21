За добу енергосистема України надавала аварійну допомогу Польщі

За добу Україна на запит оператора системи передачі надавала аварійну енергетичну допомогу Польщі обсягом 1600 Мвт год.﻿ Про це інформувало Міністерство енергетики.

Як зазначають, через сонячну роботу та активну роботу сонячних електростанцій, в енергосистемі утворився надлишок. В результаті чого, на запит польської сторони, українська енергосистема мала можливість надати аварійну допомогу обсягом 1600 Мвт год.

При цьому, потреби споживачів в Україні покриваються власною генерацією та імпортом електроенергії.

На добу прогнозується імпорт електроенергії – 8430 Мвт год. Також вночі на 21 квітня у невеликому обсязі здійснювався експорт – сумарно 139 Мвт год.