За добу енергосистема України надавала аварійну допомогу Польщі
За добу Україна на запит оператора системи передачі надавала аварійну енергетичну допомогу Польщі обсягом 1600 Мвт год. Про це інформувало Міністерство енергетики.
Як зазначають, через сонячну роботу та активну роботу сонячних електростанцій, в енергосистемі утворився надлишок. В результаті чого, на запит польської сторони, українська енергосистема мала можливість надати аварійну допомогу обсягом 1600 Мвт год.
При цьому, потреби споживачів в Україні покриваються власною генерацією та імпортом електроенергії.
На добу прогнозується імпорт електроенергії – 8430 Мвт год. Також вночі на 21 квітня у невеликому обсязі здійснювався експорт – сумарно 139 Мвт год.