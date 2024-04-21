За сутки энергосистема Украины оказывала аварийную помощь Польше
За сутки Украина по запросу оператора системы передачи предоставляла аварийную энергетическую помощь Польше объемом 1600 Мвт час. Об этом информирует Министерство энергетики.
Как отмечают, из-за солнечной работы и активной работы солнечных электростанций, в энергосистеме образовался избыток. В результате чего, на запрос польской стороны, украинская энергосистема имела возможность предоставить аварийную помощь объемом 1600 МВт ч.
При этом, потребности потребителей в Украине покрываются собственной генерацией и импортом электроэнергии.
На сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 8430 МВт ч. Также ночью на 21 апреля в небольшом объеме осуществлялся экспорт - суммарно 139 МВт ч.