Допомога Україні розколола республіканців після пом'якшення позиції Трамп – NYT

Питання допомоги Україні розділило Республіканську партію США після того, як експрезидент Дональд Трамп пом’якшив свою позицію. Про це йдеться у матеріалі The New York Times, повідомляє Новое время.

Зазначається, що голосування Палати представників США щодо надання Україні американської допомоги в розмірі 61 млрд доларів стало «найяскравішим свідченням того», що принаймні у зовнішній політиці Республіканська партія не повністю підтримує Трампа.

Видання пише, що Трамп пом’якшив свою опозицію щодо допомоги Україні в останні дні. Крім того, він «промовчав» у день голосування, відмовившись тиснути на республіканців.

Проте його найактивніші союзники в Палаті представників, такі як Марджорі Тейлор Грін та Метт Гетц, очолили спроби заблокувати допомогу. Водночас інша союзниця Трампа Лорен Боберт висміяла демократів під час голосування, коли вони махали українськими прапорами.

Навіть син Трампа Дональд Трамп-молодший приєднався до критики спікера Палати представників США Майка Джонсона.

Водночас сам Трамп намагався «всидіти на двох стільцях» перед голосуванням. У соціальних мережах він написав, що «виживання та сила України» є «важливими» для США, проте запитав: «Чому Європа не дає більше грошей на допомогу Україні? Чому Сполучені Штати вклали понад 100 мільярдів доларів у війну в Україні, більше, ніж Європа, а нас розділяє океан!».

Інші республіканці, які підтримали допомогу Україні, такі як конгресмен Ларрі Бакшон, обґрунтовуючи свою позицію, посилалися на президента-республіканця Рональда Рейгана.

«Допомога Україні, щоб виграти боротьбу з Росією, відповідає найкращим інтересам американського народу та нашої національної безпеки. Амбіції (російського диктатора — ред.) Володимира Путіна не закінчуються в Україні» , — наголосив Бакшон.

Видання додало, що ухвалення Палатою представників допомоги Україні без жодних умов є поразкою для Трампа. Оскільки останніми днями він виступав за будь-яку допомогу лише у вигляді кредиту, «а не просто подарунку».