Окупанти обстріляли агропідприємство та газопровід у Херсонській області

Країна-агресор Росія 20 квітня обстріляла агропромислове підприємство та газопровід у Херсонській області, а також житлові квартали регіону. Про це повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

За його словами, в області було пошкоджено 12 приватних будинків. Також ворог поцілив у навчальний заклад, заклад громадського харчування, агропідприємство та газопровід.

Прокудін зазначив, що витік газу перекритий, пожежі та загроз уже немає. У той же час в результаті російської агресії одна людина отримала поранення.

Він додав, що росіяни обстріляли Антонівку, Комишани, Інженерне, Понятівку, Чорнобаївку, Білозерку, Станіслав, Берислав, Токарівку, Новотягинку, Новокаїри, Качкарівку, Львове, Тягинку, Золоту Балку, Саблуківку, Новоберислав, Ольгівку, Козацьке, Веселе та місто Херсон.

Крім того, окупанти завдали ракетного удару по Чорнобаївській громаді.