Оккупанты обстреляли агропредприятие и газопровод в Херсонской области

Страна-агрессор Россия 20 апреля обстреляла агропромышленное предприятие и газопровод в Херсонской области, а также жилые кварталы региона. Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

По его словам, в области было повреждено 12 частных домов. Также враг попал в учебное заведение, заведение общественного питания, агропредприятие и газопровод.

Прокудин отметил, что утечка газа перекрыта, пожара и угроз уже нет. В то же время в результате российской агрессии один человек получил ранения.

Он добавил, что россияне обстреляли Антоновку, Камышаны, Инженерное, Понятовку, Чернобаевку, Белозерку, Станислав, Берислав, Токаревку, Новотягинку, Новокаиры, Качкаровку, Львов, Тягинку, Золотую Балку, Саблуковку, Новоберислав, Ольговку, Казацкое, Веселое и город Херсон.

Кроме того, оккупанты нанесли ракетный удар по Чернобаевской громаде.