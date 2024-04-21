Столтенберг відреагував на схвалення Палатою представників допомоги Україні

Напередодні Палата представників Конгресу США проголосувала за законопроєкт щодо надання допомоги Україні. Його підтримали 311 членів нижньої палати Конгресу. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав схвалення допомоги нашій країні, повідомляє Дзеркало тижня.

"Я вітаю те, що Палата представників Конгресу США схвалила новий великий пакет допомоги Україні. Україна використовує зброю, надану союзниками по НАТО для знищення російського бойового потенціалу" , - розповів генсек у соцмережі Х.

За його словами, схвалення законопроєкту щодо допомоги Україні означає для США більшу безпеку в Північній Америці та Європі.