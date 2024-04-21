Столтенберг отреагировал на одобрение Палатой представителей помощи Украине

Накануне Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект о предоставлении помощи Украине. Его поддержали 311 членов нижней палаты Конгресса. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал одобрение помощи нашей стране, сообщает Зеркало недели.

"Я приветствую то, что Палата представителей Конгресса США одобрила новый большой пакет помощи Украине. Украина использует оружие, предоставленное союзниками по НАТО для уничтожения российского боевого потенциала" , - рассказал генсек в соцсети Х.

По его словам, одобрение законопроекта о помощи Украине означает для США большую безопасность в Северной Америке и Европе.