Блінкен попередить Китай про "каральні заходи" через постачання технологій до РФ – ЗМІ

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Китаю з 24 до 26 квітня має намір попередити про «каральні заходи» з боку Білого дому, якщо Пекін не припинить постачати до Росії військові технології та технології подвійного призначення. Про це пишуть західні ЗМІ, повідомляє Радіо Свобода.

США та їхні союзники, як пише Financial Times, стають «дедалі більше непримиренними» через відмову Китаю припинити постачання до Росії технологій, які допомагають у відновленні промислової бази – від чипів до двигунів для крилатих ракет. Інші країни «Групи семи» повідомили Вашингтону, що також планують порушити це питання з Китаєм або вже це зробили, розповів американський чиновник на умовах анонімності.

Після зустрічі міністрів закордонних справ країн «Групи семи» минулого тижня Блінкен заявив, що Китай робить «основний внесок» у підтримку російської оборонно-промислової бази. І хоча Китай, як пише Bloomberg, «не перетнув червону лінію» і не постачає Росії безпосередньо зброю чи боєприпаси, Блінкен планує попередити, що Вашингтон і його союзники єдині в їхній незгоді з роллю Пекіна у війні.

Про які «каральні заходи» йдеться, держсекретар США не уточнив, але, за даними кількох джерел FT, Білий дім розглядає запровадження санкцій проти китайських фінансових установ та інших організацій.

Китай, за словами одного із джерел FT, дедалі більше стурбований можливістю запровадження санкцій проти своїх банків. Інший співрозмовник видання називає послання Блінкена «найчіткішим попередженням, яке США будь-коли передавали особисто китайським чиновникам».

У Держдепартаменті США відмовилися від коментарів.

Минулого тижня кілька західних видань із посиланнями на американських чиновників писали, що Китай допомагає нарощувати оборонну промисловість у Росії, надаючи безпілотні та ракетні технології, супутникові знімки та обладнання, тому Москва робить «найамбітніше розширення військового виробництва з часів СРСР». У посольстві КНР у Вашингтоні заперечували постачання озброєнь будь-якій стороні російсько-української війни.

За даними джерел FT, у 2023 році 90% чипів, що імпортуються Росією, надходили з Китаю і використовувалися у виробництві ракет, танків і літаків. В останньому кварталі минулого року з Китаю було імпортовано 70% верстатів, які, ймовірно, використовувалися у виробництві балістичних ракет.

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