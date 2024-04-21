Блинкен предупредит Китай о "карательных мерах" из-за поставок технологий в РФ - СМИ

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Китай с 24 по 26 апреля намерен предупредить о «карательных мерах» со стороны Белого дома, если Пекин не прекратит поставлять в Россию военные технологии и технологии двойного назначения. Об этом пишут западные СМИ, сообщает Радио Свобода.

США и их союзники, как пишет Financial Times, становятся «всё более непримиримыми» из-за отказа Китая прекратить поставки в Россию технологий, которые помогают в восстановлении промышленной базы – от чипов до двигателей для крылатых ракет. Другие страны «Группы семи» сообщили Вашингтону, что также планируют поднять этот вопрос с Китаем или уже это сделали, рассказал американский чиновник на условиях анонимности.

После встречи министров иностранных дел стран «Группы семи» на прошлой неделе Блинкен заявил, что Китай вносит «основной вклад» в поддержку российской оборонно-промышленной базы. И хотя Китай, как пишет Bloomberg, «не пересек красную линию» и не снабжает России непосредственно оружием или боеприпасами, Блинкен планирует предупредить, что Вашингтон и его союзники едины в их несогласии с ролью Пекина в войне.

О каких «карательных мерах» идет речь, госсекретарь США не уточнил, но, по данным нескольких источников FT, Белый дом рассматривает введение санкций против китайских финансовых учреждений и других организаций.

Китай, по словам одного из источников FT, все больше озабочен возможностью введения санкций против своих банков. Другой собеседник издания называет послание Блинкена «самым четким предупреждением, которое США никогда не передавали лично китайским чиновникам».

В Госдепартаменте США отказались от комментариев.

На прошлой неделе несколько западных изданий со ссылками на американских чиновников писали, что Китай помогает наращивать оборонную промышленность в России, предоставляя беспилотные и ракетные технологии, спутниковые снимки и оборудование, поэтому Москва делает «самое амбициозное расширение военного производства со времен СССР». В посольстве КНР в Вашингтоне отрицали поставки вооружений любой стороне российско-украинской войны.

По данным источников FT, в 2023 году 90% импортируемых Россией чипов поступали из Китая и использовались в производстве ракет, танков и самолетов. В последнем квартале прошлого года из Китая было импортировано 70% станков, которые, вероятно, использовались в производстве баллистических ракет.

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